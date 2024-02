Carte di identità, ora per il rinnovo ci vogliono 3 mesi 

Poco meno di tre mesi, sono questi i tempi per il rilascio della carta di identità da parte dell’Ufficio anagrafe del Comune. Come fare se si scopre all’ultimo di non avere un documento d’identità in regola e di non essere nelle condizioni di seguire la procedura standard? «Le situazioni specifiche per le quali può essere concesso il rilascio d’emergenza della carta sono: motivi di viaggio, motivi di salute, partecipazione a gare, appalti, concorsi pubblici, furto o smarrimento (in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni), iscrizioni a scuole o università», afferma Marina Adamo, assessora comunale con delega all’Anagrafe. «In tali casi ne consegue che il giorno dell’appuntamento per l’effettuazione della carta di identità urgente si dovrà esibire allo sportello tutta la documentazione comprovante l’urgenza (biglietto aereo, prenotazione alberghiera)».

Mensilmente vengono in media rilasciate circa 1395 carte d’identità di cui 1295 sono Cie (elettroniche) e circa 100 sono quelle cartacee che vengono emesse quando non è possibile attendere i tempi per la stampa».

