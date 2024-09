Carta solidale, sussidio da 500 euro per 517 selargini  

Cinquecentodiciassette selargini in fila per avere la carta solidale, il sussidio da 500 euro da erogare - attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste italiane - e destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. «Un contributo utile per aiutare i nostri concittadini che si trovano in difficoltà», commenta l’assessore comunale alle Politiche sociali Sandro Porqueddu dopo il via libera alla graduatoria dei beneficiari della “Carta dedicata a te”.

Un contributo che quest’anno a Selargius è stato richiesto da 517 cittadini. In graduatoria nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro, residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. Gli uffici dell’assessorato di piazza Cellarium nelle scorse settimane hanno dovuto verificare la posizione anagrafica di ciascun richiedente, compresa l’incompatibilità della misura con altri contributi di sostegno al reddito del nucleo familiare per contrastare una condizione di disagio economico. «Un grande lavoro svolto dalle nostre assistenti sociali, e da tutto il settore che non smetterò mai di ringraziare per l’impegno quotidiano nella gestione delle pratiche e delle emergenze in generale», sottolinea l’assessore Porqueddu. Il primo pagamento da parte dei beneficiari - viene spiegato nell’avviso - deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, e le somme interamente utilizzate entro il 28 febbraio del prossimo anno.

