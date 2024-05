Carta sfiduciato, clima rovente in Consiglio comunale  

La miccia è stata accesa facendo venire a galla l’ampiezza dello scontro in atto tra la maggioranza e il presidente del consiglio comunale. La mozione di sfiducia formalizzata due giorni fa a Siniscola, dalla coalizione che sostiene il sindaco Gian Luigi Farris (primo firmatario) nei confronti di Marco Carta (Pd), ex alleato passato ai banchi dell’opposizione, agita il dibattito. Il siluro a Carta ha scatenato la durissima reazione dei tre gruppi di opposizione.

E mentre il diretto interessato preferisce non commentare dagli altri consiglieri di minoranza arrivano parole di fuoco: «Tanti problemi irrisolti, consigli convocati solo dalla minoranza e la priorità di questa maggioranza è fare un blitz contro il presidente del consiglio, che appare illegittimo sia nella forma sia perché non contemplato dal regolamento consiliare».

Di parere opposto il sindaco che parla di atteggiamento palesemente di parte quello dimostrato dal presidente dell’assemblea civica: «Una figura nominata per rappresentare tutte le componenti assembleari non può firmare documenti contro la maggioranza e non può ripresentare in sede della conferenza dei capi gruppo interpellanze che avevano già avuto risposta scritta». (f. u.)

