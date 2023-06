Carta risparmio, bonus in arrivo 

Sarà utilizzabile da luglio la “Carta risparmio spesa 2023”, un bonus che il Comune di Quartucciu erogherà alle famiglie con Isee non superiore ai 15 mila euro con lo scopo di sostenere i bilanci familiari gravati dagli aumenti dei prezzi di beni e servizi.

Per l'accesso alla nuova carta di risparmio i destinatari non dovranno presentare alcuna domanda. L’importo è di circa 380 euro e dovrà essere utilizzato per acquistare beni alimentari e di prima necessità. Le famiglie che possiedono i requisiti necessari per accedere alla misura, potranno riceverla senza essere obbligati a presentare un'apposita domanda. In caso di idoneità, sarà il Comune di Quartucciu a comunicarlo, il beneficiario poi potrà recarsi in qualunque ufficio di Poste Italiane per ritirare la prepagata.

