Carta primo anche a Villanova Monteleone 

Tra gli oltre 50 partenti del 3º Slalom Città di Villanova Monteleone, domenica a imporsi è stato ancora il sassarese Enea Carta su Radical Prosport. Nella manifestazione organizzata dal Gruppo Motori Tula e valida come 7º round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, il pilota turritano ha siglato il tempo che gli è valso la vittoria già nella prima manche, chiusa in 2’35”70. Sul secondo gradino del podio è salito Raffaele Giorico, alfiere di Magliona Motorsport che su Formula Gloria ha firmato il crono di 2’40”36 e preceduto così Giovanni Cannoni su Elia Avrio, bravo a migliorarsi manche dopo manche fino a 2’41”66.

A completare la top 5, Roberto Idili e Lussorio Niolu. Tra le due storiche, Domenico Manca su Hst2 (189,21) ha preceduto Matteo Seoni (Hstk, 192,74).

Classifica Top10 : 1) Enea Car- ta (Radical Prosport), 155,70 punti; 2) Raffaele Giorico (Formula Gloria), 160,36; 3) Giovanni Cannoni (Elia Avrio), 161,66; 4) Roberto Idili (Ir Sport Kawasaki), 164,63; 5) Lussorio Niolu (Fiat X1/9), 166,99; 6) Giovanni Beccu (Kartcross), 174,27; 7) Gianfranco Pira (Renault 5 Gtt), 174,50; 8) Gianfranco Beccu (Kartcross), 175,29; 9) Franco Arru (Kart- cross), 175,76; 10) Giuseppe Cocco (500 Proto), 176,35.

