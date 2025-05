Carta miglior ds Primavera: «Siamo una squadra» 

Carta miglior dirigente ai Primavera Best Awards di Sportitalia. Il direttore sportivo e organizzativo del settore giovanile del Cagliari ha ricevuto ieri il premio a coronamento di una stagione straordinaria per i rossoblù allenati da Pisacane, vincitori della Coppa Italia e a un passo dalla qualificazione ai playoff.

«Per noi è una grande gratificazione, un riconoscimento non tanto personale quanto soprattutto per la società e per il lavoro svolto negli anni a livello di settore giovanile», ha tenuto a precisare Pierluigi Carta. «Non siamo abituati a vincere scudetti o la Coppa Italia, quindi sentiamo profondamente questo riconoscimento. Per Cagliari e per tutta la Sardegna è davvero qualcosa di molto importante, che ci gratifica e spinge a volerci migliorare laddove possibile. È un premio», ha aggiunto Carta, «che va al nostro gruppo di lavoro, a un’area che funziona e questo è certificato dai risultati. E, soprattutto, va ai veri protagonisti: i ragazzi. È la squadra che ha conquistato la Coppa Italia, che ha creduto fino all’ultimo nei playoff, che è diventata un punto di riferimento per tutto il nostro settore giovanile. Anche lì abbiamo dimostrato il nostro valore. Speriamo ora di proseguire questo percorso con l’Under 17».

