Carta: “King Shepherd and the lost sheep” 

Un’Isola rurale e primitiva, narrata tramite le sonorità delle Heartlands americane: questo è lo spirito che guida Matteo Carta e il suo banjo nel progetto “King Shepherd and the lost sheep”, il cui omonimo esordio è stato pubblicato alla fine dell’anno scorso per l’etichetta Konodischi. Ieri, il disco è stato finalmente presentato al pubblico cagliaritano con un doppio appuntamento tra Potente Records e Cousinà Late Show, due luoghi ormai centrali per la scena indipendente.

Ispirazione

Carta, nato nel 1988 a Oristano e residente nei pressi di Mogoro, è in realtà approdato a sonorità bucoliche partendo dalla grande metropoli londinese. «Ho concepito il progetto quattro anni fa a Londra dove ho potuto vedere tanti concerti sperimentali, che pure se mi davano tante idee non avevo ancora chiaro cosa fare: la svolta è arrivata dall’Irlanda, la cui musica descrive bene l’isola non solo sul piano folkloristico, ma anche naturalistico. L’ispirazione principale resta però il mio mestiere di allevatore e nelle giornate in campagna trovo tante suggestioni, legate anche alle passioni per la storia antica e il Primitive americano di John Fye». Nel disco, interamente strumentale, Carta ripercorre i sentieri musicali che univano le due sponde del Mediterraneo e cerca di ricongiungerle in modo autenticamente identitario e lontano da etnografie spicciole. «Aspiravo a unire suoni mediterranei e nordafricani antichi con elementi tipici del folk irlandese e dei bluesman americani. Mi affascina trovare connessioni tra culture diverse, rivedo molto delle sonorità carnevalesche dei tamburi sardi nelle ritmiche tunisine. Volevo quindi mischiare tutto ciò e portarlo in Sardegna, in un’atmosfera fiabesca, primitiva ma anche rituale». L’uso del banjo, che domina lungo tutto “King Shepherd and the lost sheep”, è una scelta stilistica che «è stata puro caso: non lo suonavo fino a un paio d’anni fa, e dopo aver visto Nora Brown usarlo mi sono innamorato dei suoni tra il metallico e il preistorico. Lo strumento si mischia così al tappeto sonoro che lo circonda, ricreando immagini arcaiche come la Battaglia di Cornus, a cui il primo brano è dedicato e che porta infatti il nome dell’antica tribù degli Uddadhaddar».

