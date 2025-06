Il Comune adotta la “carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere”. Il sindaco Massimiliano Sanna e la presidente del Soroptimist club Anna Maria Marrocu hanno sottoscritto il documento alla presenza dell’assessore allo Sport Antonio Franceschi e di alcune socie del club. Il documento, noto anche come “carta etica per lo sport femminile”, elaborato dall’Associazione atlete italiane, nasce per la tutela dei diritti delle atlete e ha tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e i diritti nello sport, l’utilizzo di un linguaggio inclusivo e la promozione della cultura universale dello sport e del rispetto, in tutte le età e condizioni. La carta inoltre impegna le Istituzioni a sostenere politiche, progetti e iniziative per la prevenzione di abusi e molestie in ambito sportivo e il contrasto a pregiudizi, sessismo e bullismo. «Il Comune ha accolto con convinzione la proposta del Soroptimist» ha detto il sindaco. «Oristano è il 154esimo comune in Italia e il terzo in Sardegna, dopo Cagliari e Quartu ad adottare la carta etica per lo sport femminile».

