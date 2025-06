Carta e l’orgoglio di aver fatto la storia «La mia Medilav ha vinto grazie al gruppo» 

Sono trascorse due settimane dalla finalissima che ha assegnato il primo titolo Over Caam alla Medilav. Ma in casa viola non si spegne l’entusiasmo per un successo storico, nel quale il tecnico Valentino Carta ha creduto sin da inizio stagione.

Orgoglio

«Con la squadra che avevo a disposizione mi son detto che si poteva vincere», svela il 52enne allenatore dei selargini. «Abbiamo iniziato con una serie di pareggi che ci hanno rallentato nella prima fase del campionato, poi a gennaio c’è stata la svolta che ci ha permesso di risalire in classifica. Siamo cresciuti durante una stagione in cui la squadra ha avuto modo di amalgamarsi bene. Abbiamo trovato l’assetto giusto e siamo riusciti ad esprimere anche un bel gioco». Il progetto-scudetto è nato la scorsa estate. «Con il diesse Emanuele Carboni ci siamo confrontati nelle scelte da fare, cercando degli elementi che potessero fare la differenza, ma che fossero funzionali alla squadra» racconta Carta, che sottolinea anche l’impegno del patron Mariano Laconi.«Il merito del successo va anche a lui, ma è la forza del gruppo che ci ha permesso di vincere il titolo», conclude l’allenatore. Dopo una carriera da calciatore spesa in Prima categoria con le maglie di Pirri, Frassinetti e Rangers di Quartu, un infortunio l’ha costretto ad appendere gli scarpini al chiodo. Fino al 2012, quando ha ripreso a fluidificare sulla fascia sinistra (per poi collocarsi al centro della difesa) nei tornei amatoriali, anche nelle fila della sua Medilav, della quale è diventato poi l’allenatore.

Titolo storico

E dalla panchina è riuscito a portarla in trionfo per la prima volta nella storia, al termine di una finale decisa ai tiri di rigore contro la Muppet. «Partita tiratissima e contratta», ricorda Carta. «Entrambe le squadre avevano paura di vincere o perdere, queste sfide si decidono per piccoli dettagli. Così è stato». La società viola non si ferma ed è già al lavoro per la prossima stagione. «Stiamo preparando la campagna acquisti», assicura il tecnico cagliaritano. La sfida per il titolo è già lanciata.

