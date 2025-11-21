VaiOnline
Assemini.
21 novembre 2025 alle 01:15

Carta d’identità, tre mesi per un rinnovo 

Prenotazioni obbligatorie e lunghe attese: l’utente, alla fine, ha risolto a Domusnovas 

Carta d’identità da rinnovare? Se vivete ad Assemini, preparatevi a un’attesa lunghetta. Chiedete a Giuseppe Saccu, 56 anni: la sua carta d’identità, cartacea, è in scadenza il prossimo 25 novembre. «Perché aspettare l’ultimo momento?», si è domandato, tanto più che ha delle pratiche bancarie da sbrigare e non voleva rischiare impicci per un documento scaduto. Così, una settimana fa, giocando d’anticipo, si è presentato in Municipio, ufficio Anagrafe, e ha chiesto di poterla rinnovare. «Così, su due piedi?», si è sentito rispondere: «Non si può. Bisogna prenotare». E prenotiamo, ha ribattuto. Benissimo: torni il 6 febbraio 2026. La data ha fatto trasecolare il cittadino previdente: avere la carta d’identità scaduta non comporta sanzioni ma può creare qualche problema pratico. «Ho fatto presente la mia esigenza – sottolinea – ma mi è stato risposto che nel mio caso sarebbe andata bene anche una patente di guida valida».

«Mi cadono le braccia»

Saccu non l’ha presa bene. Ha raccontato tutto sulla pagina Facebook “Assemini in Comune”, più di 30mila iscritti. «A quanto pare, però, per tutti gli utenti è normale un’attesa di tre mesi. Mi cascano le braccia: evidentemente accettiamo ogni disservizio. Una signora, addirittura, ha scritto che sua figlia ha prenotato un mese fa e le hanno dato appuntamento per il 4 febbraio. Strano: solo due giorni prima di me».

«Un po’ di pazienza»

Il sindaco Mario Puddu getta acqua sul fuoco: «Per questo tipo di pratica bisogna prenotare. Si tratta di avere un po’ di pazienza», sorride. Eppure, a differenza di altri Comuni i cui uffici sono sguarniti e dove un’attesa così lunga sarebbe scusabile, quello di Assemini di recente ha assunto tutte le figure di cui c’era bisogno: «E infatti – rimarca Puddu – ora gli uffici funzionano meglio. Solitamente chi ha bisogno di un documento o una pratica la ottiene senza problemi. Il guaio è che quando le cose funzionano nessuno si rivolge ai giornali». Né protesta sui social: ma questo è un fenomeno noto. Invece: è accettabile dover aspettare tre mesi per un semplice rinnovo di una carta d’identità? «C’è un po’ di attesa», ammette Puddu: «Ma in caso di urgenza, per esempio se uno deve partire, il rinnovo avviene in tempi rapidi».

A Elmas e Decimoputzu

Giuseppe Saccu a quel punto ha cercato altrove: una carta d’identità può essere rinnovata anche in un Comune diverso da quello di residenza. «Sono andato a Elmas», dice: «L’operatore allo sportello ha preso il mio numero di telefono e mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere». Risultati? «Nessuna chiamata». Eppure, per la presenza dell’aeroporto, agli uffici comunali di Elmas accade spesso di rinnovare carte d’identità a persone che scoprono di averla scaduta solo al momento di prendere un aereo: «Cerchiamo sempre di fare fronte alle esigenze di tutti», afferma la sindaca Maria Laura Orrù. Saccu, evidentemente, non è stato fortunato. Però non si è arreso: «Mia moglie ha telefonato a Decimoputzu – prosegue Saccu – ma lì mi hanno risposto che sì, rinnovano anche le carte d’identità dei non residenti ma solo se hanno un’urgenza, per esempio a chi esibisce biglietti di viaggio già fatti, e che comunque mi sarebbe servito il nulla osta del mio Comune».

A Domusnovas

C’era da scoraggiarsi ma Giuseppe Saccu, oltre alla previdenza, deve avere dalla sua una buona dose di perseveranza: «Alla fine ho risolto a Domusnovas: 30 minuti per andare, 30 per tornare, 15 per la pratica. Mi arriverà a casa, comodamente, in formato elettronico». Un bel sospiro di sollievo.

