«Carta d’identità? Tra due mesi» 

Dal Comune non si rilasciano notizie in merito al numero delle carte d’identità rilasciate quotidianamente, ma i cittadini presenti già dalle prime ore del mattino sono esausti e non comprendono quali interventi siano stati attivati per superare questa criticità da parte dell’amministrazione comunale che non è ancora riuscita a ridurre i tempi medi di attesa.

Addio anche alla privacy, visto che uno dei modi per testimoniare l’urgenza è quella di mostrare allo sportello il biglietto di viaggio o la carta d’imbarco per poter ottenere quel documento necessario al diritto di mobilità. E sono almeno cinque le ore di attesa prima di poter essere accolti, se sprovvisti di appuntamento, allo sportello.

Oltre due mesi per rinnovare una carta d'identità. Nonostante la fine della pandemia del Covid 19, giorno dopo giorno, aumentano gli utenti nella coda (virtuale e reale) davanti all’ufficio anagrafe. Tempi d'attesa biblici per prenotare un appuntamento all'ufficio Anagrafe del Comune: a giugno le prime date disponibili per chi si prenota, telefonicamente, online o per chi reca di persona per il rinnovo.

Oltre due mesi per rinnovare una carta d'identità. Nonostante la fine della pandemia del Covid 19, giorno dopo giorno, aumentano gli utenti nella coda (virtuale e reale) davanti all’ufficio anagrafe. Tempi d'attesa biblici per prenotare un appuntamento all'ufficio Anagrafe del Comune: a giugno le prime date disponibili per chi si prenota, telefonicamente, online o per chi reca di persona per il rinnovo.

Addio anche alla privacy, visto che uno dei modi per testimoniare l’urgenza è quella di mostrare allo sportello il biglietto di viaggio o la carta d’imbarco per poter ottenere quel documento necessario al diritto di mobilità. E sono almeno cinque le ore di attesa prima di poter essere accolti, se sprovvisti di appuntamento, allo sportello.

In fila

Dal Comune non si rilasciano notizie in merito al numero delle carte d’identità rilasciate quotidianamente, ma i cittadini presenti già dalle prime ore del mattino sono esausti e non comprendono quali interventi siano stati attivati per superare questa criticità da parte dell’amministrazione comunale che non è ancora riuscita a ridurre i tempi medi di attesa.

Le prenotazioni

Per evitare assembramenti negli uffici il Comune ha introdotto l'obbligatorietà delle prenotazioni telefoniche per il documento in versione digitale. Ma si può chiedere di essere ricevuti in Municipio anche on line attraverso il sito istituzionale del Comune oppure presentandosi davanti al personale che non riesce a smaltire le richieste. Qualche esempio? Una residente il 4 aprile ha chiesto il rinnovo della carta d’identità e il primo giorno libero per la pratica è stato fissato a giugno. Tra gli utenti, che preferiscono l’anonimato, c’è chi teme che le lungaggini impediscano la partecipazione a concorsi, trasferte di lavoro o per salute, e l’attivazione di servizi postali e bancari.

In Municipio

Il motivo? Carenza di personale negli uffici dell’anagrafe, impossibilitati a soddisfare le numerose richieste. Che ci siano tempi lunghi è fuor di dubbio. «Ma cosa aspetta il Comune – lamentano i cittadini - ad aumentare il numero degli addetti magari impiegando chi percepisce il reddito di cittadinanza, per assicurare il rinnovo dei documenti per chi ha casi urgenti o esigenze particolari, come prenotazioni o biglietti aerei?».

«Il rinnovo delle carte d’identità – dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu - è assicurato per casi urgenti o esigenze particolari. Stiamo cercando di accelerare i tempi per l’assunzione di ben 33 dipendenti, in questi giorni chiuderemo le prove concorsuali. Ho posto attenzione ai problemi relativi al personale, perché l’ente ha avuto delle forti carenze di org anico dovute a delle cessazioni piuttosto notevoli con i pensionamenti, oltre al drammatico esodo dei dipendenti comunali verso gli enti regionali, che di fatto, ha sguarnito l’ente. Nell’arco di pochissimo tempo il l’amministrazione comunale si doterà anche del Piao (piano integrato di attività e organizzazione), un nuovo strumento che semplificherà la burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata