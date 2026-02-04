VaiOnline
Comune.
05 febbraio 2026

Carta d’identità per diecimila piante del centro urbano  

Stop alle potature indiscriminate: il nuovo Piano integrato del verde urbano non solo censisce ogni albero e ne definisce la precisa localizzazione, ma stabilisce anche i modi e i tempi degli interventi di manutenzione. Lo ha illustrato martedì la commissione Ambiente, decoro e verde urbano, presieduta da Piergiuseppe Cattide. Il documento, che approderà prossimamente in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, rappresenta un vero cambio di passo nella gestione del patrimonio verde cittadino. «Ogni pianta ha ora una carta d’identità completa - commenta Leonardo Moro - e questo ci permette di conoscere con precisione ogni albero e ogni essenza, programmando interventi mirati e rispettosi del verde urbano». Il Piano si articola in tre strumenti fondamentali: il censimento del verde, il regolamento e il piano delle manutenzioni. Riguarda circa 10 mila piante presenti nel perimetro urbano, geolocalizzate e descritte attraverso schede fisiche e scientifiche complete che indicano stato di salute, caratteristiche e modalità di intervento. Nella seduta si è discusso anche della vendita delle casette di via Convento che dovevano ospitare il mercato, mai decollato.

