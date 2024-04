Carta d’identità, per averla servono tre mesi 

Bastano pochi minuti, perché l'attesa - già lunga in partenza - salti di giorno in giorno. Così, dopo una serie infinita di tentativi, ripetuti per tutta la mattina e proseguiti sino a metà pomeriggio, si finisce a tre mesi circa: tanto occorre perché lo speranzoso utente incollato davanti al monitor del computer riesca a ottenere appuntamento in una delle sette sedi comunali delegate al rilascio della carta d'identità elettronica. È impossibile ottenerla prima della seconda settimana di luglio, se non tentando in qualche comune vicino, che in caso di richieste da parte di non residenti dovrebbe rilasciare un nullaosta. Che raramente arriva.

L’attesa

La mattina del cagliaritano qualunque alle prese col documento scaduto o smarrito, inizia presto, collegandosi al sito del ministero dell'Interno che mette a disposizione dei Comuni un sistema di prenotazione online per la gestione degli appuntamenti. E non parte esattamente nel migliore dei modi. Sembra essere questione anche di fortuna, perché a distanza di tre minuti spaccati, la disponibilità segnalata per il 20 giugno nell'ufficio di Città di via Raimondo Raspi balzi improvvisamente al mese successivo. Così, all'utente fiducioso, non resta che bussare - virtualmente - alle porte di uno degli altri sei uffici preposti al servizio. Ma la speranza dura pochi secondi, sufficienti per scoprire che altrove è persino peggio, con tempi medi che oscillano tra gli ottantotto giorni e raggiungono quota novantadue. E tre sedi (via Montevecchio, viale Sant'Avendrace e via Santa Margherita) inaccessibili: “La sede non offre al momento disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio della Cie mediante questo sistema”: informa l'avviso sullo schermo.

Domanda e offerta

È un po' ciò che capita anche per il rilascio dei passaporti, con la Questura di Cagliari che ha più volte giocato la carta degli Open Day per tentare di dare una sforbiciata alle code infinite. Formula applicata in tanti altri comuni italiani per cercare di dare un'accelerata alle operazioni di chi ambisce a farsi rilasciare la carta d'identità elettronica per i più disparati motivi, come il rinnovo, il furto o smarrimento. Perché la procedura infinitamente lunga non è certo un esclusiva del capoluogo sardo: un male scoppiato grosso modo ai tempi della pandemia - che ha fermato vite e uffici quasi ovunque - e non pare essere ancora tornata alla normalità. Che sarebbe banalmente un tempo accettabile per sbrigare la pratica.

Certo è che negli uffici di piazza de Gasperi, via Montevecchio, via Castiglione, via Carta Raspi e nella Municipalità di Pirri, si viaggia su una media mensile di oltre trecento carte d'identità rilasciate, che nel 2023 hanno portato a un totale di 16mila 921 documenti consegnati. Numeri importanti ma comunque non sufficienti per dare risposte rapide ai cagliaritani.

Marina Adamo

L'assessora alla Pubblica Istruzione e Affari generali Marina Adamo non nega il problema: «Questi tempi d’attesa, che comunque risultano al di sotto dei tempi medi nazionali, sono fisiologicamente attribuibili ad un intensificarsi delle richieste legate a festività pasquali e prossime vacanze estive», tiene a sottolineare. «Invece le richieste urgenti vengono prontamente e tutte soddisfatte grazie all’apposito servizio di call center dedicato (il numero è 070.6774003, per imminenza di viaggi, esami, concorsi, gare pubbliche o motivi di salute)», spiega. «Inoltre, ricordiamo che è disponibile anche il servizio carte identità a domicilio riservato ai cittadini impossibilitati a recarsi allo sportello per documentati motivi».

