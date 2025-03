Oltre quattro mesi per una carta d’identità elettronica. Tempi biblici a Quartucciu, uno dei Comuni del Cagliaritano dove si registrano le attese più lunghe, a parte Monserrato e Sestu dove da giorni non risulta nessuna disponibilità neanche per prenotare un appuntamento. «Non dipende dall’amministrazione comunale, ma dalla piattaforma ministeriale», sostiene il sindaco Pietro Pisu che ammette il disagio e fa appello ai cittadini: «prenotate per tempo il rinnovo per evitare problemi».

Il test

I tempi d’attesa si possono verificare con una semplice simulazione. Il procedimento è uguale per tutti: prima la registrazione nella piattaforma online del Ministero dell’interno, poi la compilazione con i propri dati personali, e infine la richiesta di prenotazione per il ritiro del nuovo documento. Sino a ieri - intorno alle 10 - la prima data utile per il rilascio della carta d’identità elettronica nella sede dell’Anagrafe, in piazza Manzoni, era il 1° agosto, slittata rispetto a pochi giorni prima quando veniva indicato il 25 luglio. Va peggio a Sestu e Monserrato: «La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento», si legge nell’avviso riportato nel sito. Mentre a Quartu è possibile prenotare a fine aprile, a Selargius a maggio, a metà luglio invece a Cagliari.

Il sindaco

Lungaggini che nel Municipio di Quartucciu conoscono bene. «Purtroppo nella piattaforma ministeriale è possibile caricare un certo numero di carte, limite deciso per ciascun Comune e che non dipende dell’amministrazione», spiega il sindaco. Il disagio ricade soprattutto sugli anziani, poco tecnologici e alle prese ogni mese con il ritiro della pensione, e su chi deve accedere a contributi regionali legati alle Politiche sociali. «In questi casi l’ufficio Anagrafe cerca di trovare una soluzione tampone», assicura Pisu, «stesso discorso per chi deve partire e ha la carta scaduta a cui viene comunque rilasciato un documento d’identità cartaceo nel giro di 24 ore. Per il resto, viste le lungaggini, il consiglio è di prenotare il rinnovo della carta d’identità molto prima della scadenza».

L’opposizione

Dalla minoranza in Consiglio c’è chiede una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini. «Partendo dal presupposto che si tratta di un problema che comunque non dipende dal Comune», la premessa del consigliere Franco Paderi, «ci si potrebbe attivare per chiedere i dispositivi per l’identificazione ai fini del rilascio della carta d’identità. E magari», propone, «formare un nuovo operatore in maniera tale da poter smaltire l’arretrato».

