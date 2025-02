Addio ai documenti di identità cartacei. Dal 3 agosto 2026 non saranno più validi, così il Comune di Cabras invita ai cittadini ad accelerare per richiedere la carta d’identità elettronica. «Per evitare situazioni di urgenza in prossimità della scadenza - fa sapere il Comune - invitiamo i cittadini a verificare la scadenza del documento cartaceo e attivarsi per il rilascio di quello elettronico». L’appuntamento può essere richiesto telefonando dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 8.30 alle 10 al numero 3402372574. Oppure online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Cabras, nel sito istituzionale. ( s.p. )

