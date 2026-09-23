Carta d’identità elettronica, appello del Comune per evitare il caos 

Uffici mobilitati a Monserrato per evitare disagi nel passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica. L’invito ai cittadini da parte del Comune, diramato in questi giorni, è di richiedere quanto prima il proprio documento. Il flusso, soprattutto nei mesi scorsi, aveva messo sotto pressione l’ufficio.

La scadenza del 31 gennaio 2027, quando il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato, ha infatti anticipato una corsa ai rinnovi: tra luglio e agosto sono state rilasciate oltre 1500 carte, tanto da richiedere giornate aggiuntive di apertura. «La scadenza iniziale ad agosto ha creato un picco improvviso», spiega il sindaco Locci, ricordando come l’amministrazione si sia mossa per tempo. Con la proroga la situazione è più stabile, ma il Comune ha comunque ottenuto una terza macchina che si aggiunge alle altre due, già riservate alle prenotazioni per la versione digitale. Una persona sarà dedicata esclusivamente alla conversione dei documenti, con una capacità di 15-16 carte al giorno. «Così riusciamo a garantire continuità e tempi certi», aggiunge Locci. Il Comune mantiene inoltre una corsia prioritaria per motivi di lavoro, salute o viaggi fuori Sardegna anche per i non residenti. Un potenziamento pensato per evitare eventuali ingorghi e accompagnare la città verso la transizione definitiva al documento elettronico.

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