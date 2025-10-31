“Carta dedicata a te”,  500 euro per 453 beneficiari 

Sono 453 i beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”. Il Comune ha pubblicato l’elenco di chi potrà usufruire di 500 euro una tantum per acquistare beni di prima necessità. I destinatari dell’iniziativa sono stati individuati dall’Inps in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale. «La carta prepagata può essere ritirata negli uffici postali dal beneficiario o da un delegato in virtù di procura generale o speciale, di nomina del giudice tutelare o di qualsiasi atto di rilievo giuridico e legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari - ricordano dal Comune – che sono identificati attraverso il protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica rinvenibile nella prima riga in alto a destra dell’Isee».

