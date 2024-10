Carta cala il poker  al “Città di Dorgali” 

Tra i 112 partenti del 9º Slalom Città di Dorgali - 2º Memorial Gianfranco Corrias, il più veloce è stato ancora Enea Carta, che sul nastro d’asfalto che da Cala Gonone conduce alla Galleria ieri ha centrato la vittoria e, dopo quelle già ottenute nel 2019, 2021 e 2023, ha firmato il proprio personale poker di successi. Il sassarese, su Suzuki Prosport 1600, ha siglato il miglior crono nella 1ª manche, conclusa in 2’53”88, e si è poi aggiudicato anche le due successive. Secondo Lussorio Niolu di Abc Motorsport (Suzuki Prosport 1400), che pur avendo preceduto l’alfiere di Mrc Sport, Andrea Acquas (Suzuki Prosport 1150), terzo, non è riuscito a strappargli il titolo regionale slalom. La manifestazione organizzata da Autosport Dorgali era valida anche per la Coppa Zona 2 e come penultimo round del Trofeo d’Italia Nord, e ha registrato ben 112 partenti. Nello Storico, vittoria di Domenico Manca su Renault 5 GtTurbo.

Classifica : 1) E. Carta (Suzuki Prosport), 173,88 punti; 2) L. Niolu (Suzuki Prosport), 178,70; 3) An. Acquas (Suzuki Prosport), 182,95; 4) R. Giorico (Suzuki Gloria), 189,75; 5) G. Cannoni (Suzuki St09-0b), 190,31; 6) Q. Beccu (Gloria), 191,78; 7) R. Idili (Fiat X1/9); 8) D. Gangemi (Fiat 127 Sport); 9) P. Piras (Suzuki Avrio St09), 196,32; 10) G. Coghe (Citroën Saxò), 196,86.

