Carta bollata per le quote fantasma  

Il Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”, in fase di liquidazione, passa alle vie legali per recuperare le quote consortili non versate dalla Provincia di Nuoro. L’ammontare complessivo richiesto sfiora 1,28 milioni di euro, relativi alle annualità pregresse e al 2025. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione 9 del 3 novembre, firmata dal commissario liquidatore regionale Gianluca Piras. Secondo il Consorzio, nonostante ripetuti inviti e diffide, la Provincia non avrebbe provveduto ai pagamenti dovuti.

Per questo il commissario ha ritenuto «non più sostenibile» la situazione e deciso di attivare le procedure di recupero coattivo, con la possibilità di ricorrere a un decreto ingiuntivo. Incarico affidato all’avvocato Martino Salis. La mossa arriva mentre è ancora in corso la complessa fase di superamento del Consorzio prevista dalla legge regionale 17 del 2021, che ha stabilito lo scioglimento dell’ente e la nascita della nuova Fondazione “Sebastiano Satta”.

«Obblighi dubbi»

L’incarico arriva a pochi giorni dalla risposta ufficiale della Provincia di Nuoro, datata 27 ottobre, che chiede al Consorzio di sospendere ogni iniziativa legale. L’ente provinciale respinge infatti le accuse di inadempienza. Il presidente Giuseppe Ciccolini rimanda agli atti adottati dagli uffici che in una nota sostengono come «la delibera del 2007 richiamata dal Consorzio non sarebbe mai stata recepita con atto amministrativo validi e non esisterebbero impegni di spesa per le annualità richieste». La Provincia aggiunge di aver sempre versato le quote statutarie previste e di aver erogato, negli anni, anche contributi straordinari per un totale di 200 mila euro, oltre a 325 mila euro di fondi regionali destinati al sistema bibliotecario.

Tavolo tecnico?

Nella risposta viene citato anche il parere pro veritate affidato dal Consorzio all’avvocato Antonello Rossi, all’epoca incaricato dalla commissaria liquidatrice, Claudia Camarda, che mette in luce criticità nella ricostruzione dei crediti, tra documentazione incompleta, atti assembleari non chiari e difficoltà nel determinare l’esigibilità delle somme.

La Provincia chiede di aprire un tavolo tecnico per chiarire la situazione, evitando un contenzioso. Ora si apre una fase delicata nei rapporti tra i due enti. Il Consorzio sembra deciso a procedere; la Provincia chiede il dialogo.

