13 ottobre 2025 alle 00:32

carta A Dorgali fa “pokerissimo” 

Quarto successo consecutivo per Enea Carta, che dopo Bono, Cossoine e Villanova Monteleone, ha conquistato anche Dorgali. Il pilota sassarese, su Radical Prosport, ha firmato un crono di 2’54”77 nella 2ª manche che gli è valso il gradino più alto del podio nella 10ª edizione dello slalom disputato sulla Cala Gonone-Galleria.

Secondo Raffaele Giorico (l’unico altro sotto il muro dei 3’), terzo l’algherese Roberto Idili, che ha preceduto di 0”11 Paolo Piras e si è laureato campione sardo. «Quinta vittoria in 5 presenze stagionali (la prima era a Cuglieri), ed è pure il 5º successo a Dorgali. Non è bastato a vincere il titolo, perché occorrevano 6 gare, ma va bene così, è giusto che si cambi: sono felice per Roberto ed è stata una bella giornata», ha commentato Carta.

La manifestazione dell’Autosport Dorgali era valida anche per Trofeo d’Italia Nord e Coppa Zona 2. Primo tra le 4 storiche Domenico Manca (Renault 5 Gt Turbo, 210,25).

Classifica Top10 : 1) Enea Carta (Radical Prosport), 174,77 punti; 2) Raffaele Giorico (Formula Gloria), 179,29; 3) Roberto Idili (I.R. Sport), 181,35; 4) Paolo Piras (Formula Gloria), 181,46; 5) Alberto Manca (Formula Gloria), 182,53; 6) Quirico Beccu (Formula Gloria), 189,71; 7) Paolo Vinciguerra (Renault 5 Gt Turbo), 193,64; 8) Angelo Ibba (Fiat 126 Bis), 194,38; 9) Lorenzo Ruiu (Yacar Kartcross), 194,62; 10) Giovanni Beccu (Calvino Sport Yacar), 194,80.

RIPRODUZIONE RISERVATA

