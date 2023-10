Carrus: «Nessun aiuto dopo i tagli al Pnrr»  

«Purtroppo la musica è uguale per tutti. I sardi, con questa Finanziaria di galleggiamento, fatta solo per far quadrare i conti, non possono vantare condizioni molto differenti rispetto agli altri cittadini italiani». Per Michele Carrus, leader nazionale di Federconsumatori, la Manovra non solo «non apre prospettive per il futuro», ma non ha neppure «un vero respiro riformatore». Carrus mette in evidenza un aspetto fin qui poco conosciuto: «La Finanziaria si basa su una sovrastima della crescita dell'anno prossimo. Il Governo insiste a prendere come riferimento l'1,2% di crescita del Pil quando le agenzie, gli osservatori indipendenti e la stessa Banca d'Italia stimano al massimo lo 0,8%. Ora, 4 o 5 decimi di punto significa che all'appello l'anno prossimo mancheranno 5 miliardi di euro. E c'è un solo modo poi per trovarli: i tagli immediati alla spesa pubblica e cioè alla spesa sociale». Per il presidente di Federconsumatori «il Governo che ha promesso di abolire la Fornero ora ci presenta comunque un peggioramento delle norme che erano state messe in atto per mitigarne gli effetti». Non sono stati previsti – secondo Carrus – «interventi di sostegno ai redditi fissi, come il fiscal drag, per sostenere i consumi e l'economia». E in Sardegna? «Le ricadute negative pesano due volte, più che altrove», è la chiosa. «Non vedo aiuti sostitutivi dei tagli ai fondi Pnrr, ma anzi un assalto all’autonomia speciale, visto che il Governo ha avocato a sé le autorizzazioni dei mega-impianti eolici sia in terra che in mare. Non mi pare un gran risultato per una Giunta regionale a guida sardista». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA