Carrozzine e deambulatori in prestito 

Da anni la Fraternità della Misericordia di Quartucciu è un punto di riferimento per tante persone bisognose. Con il suo emporio solidale, i volontari distribuiscono la spesa. Ora mettono a disposizione anche presidi sanitari.

Nella sede di via Piria 2 si possono trovare una sedia a rotelle per bambini, una carrozzina grande per persone con peso corporeo importante, una carrozzina standard, una per il trasporto assistito, un deambulatore, due sedie con padella (di cui una con ruote), stampelle e un treppiedi per disabili. Possono essere presi in prestito contattando la Fraternità della Misericordia al numero 351 6094521. Non solo, l’associazione lancia un appello: «Se qualcuno ha a casa presidi sanitari che non utilizza più, può donarli a noi: in questo modo ci aiuterete a sostenere sempre più persone che ne hanno bisogno. Siamo sempre accanto alla nostra comunità, anche nei piccoli grandi bisogni quotidiani».

RIPRODUZIONE RISERVATA