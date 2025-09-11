Carrozzina rotta, l’odissea di un disabile 

Quello che sarebbe dovuto essere un viaggio come tutti gli altri, per Paolo Lilliu, 48 anni di San Sperate, costretto a muoversi in sedia a rotelle, si è trasformato in un’odissea. Tutto è successo il 29 maggio. Al momento in cui è sbarcato all’aeroporto di Cagliari proveniente da Roma, ha ritrovato la carrozzina danneggiata. Sono passati tre mesi e mezzo nei quali la compagnia aerea gli ha offerto solo un voucher per prenotare altri voli. Ieri, Aeroitalia ha comunicato che risarcirà il danno.

Il viaggio

«Ho deciso di prendere il volo della compagnia Aeroitalia perché c’era la tariffa in continuità territoriale», racconta, «sono andato a Brindisi e poi sono ritornato facendo scalo a Roma. Al ritorno all’aeroporto cagliaritano, ho scoperto che la mia sedia a rotelle era piegata in due sulla parte anteriore, a causa di un errato posizionamento nella stiva da parte della compagnia aerea avvenuto all’aeroporto di Roma». Per Lilliu è stato un duro colpo, poiché si trattava di una carrozzina nuova, con la quale si muoveva agevolmente. I disagi personali, da allora, sono diventati la quotidianità. Attualmente è costretto a utilizzare una carrozzina vecchia di quindici anni, che però non è adatta alle sue esigenze.

La vicenda

«Quindici anni fa mi andava ancora bene, oggi ho necessità della sedia a rotelle che avevo durante il viaggio». Subito dopo il ritrovamento della carrozzina danneggiata, Lilliu ha segnalato l’accaduto all’ufficio reclami di Aeroitalia: la compagnia gli ha chiesto un preventivo di riparazione e fattura d’acquisto. «Ho avuto difficoltà a fornire loro la fattura, la carrozzina mi è stata data grazie a un accordo tra l’ortopedia che mi segue e la Asl. Dopo un mese, comunque, sono riuscito a recuperare un preventivo, si aggira attorno ai 3mila euro», spiega Lilliu.

La lettera

Si aspettava che Aeroitalia gli mandasse un risarcimento di quella cifra per poter poi riparare la carrozzina danneggiata, ma così non è stato. «Mi ha offerto solo un voucher di pari valore, che ovviamente non mi serve a nulla, poiché senza la sedia a rotelle nuova non posso certamente viaggiare», dice amaramente Lilliu. Si è dunque rivolto al suo avvocato, tramite il quale ha inviato alla compagnia aerea due mail pec in 20 giorni. «Cinque giorni fa – prosegue Lilliu – Aeroitalia ha comunicato di aver chiuso la pratica, offrendo solo il voucher. Ovviamente non sono soddisfatto, procederò per vie legali sperando di risolvere la questione tramite il giudice di pace».

La compagnia

Ieri, la svolta. Aeroitalia ha espresso il rammarico per il disagio vissuto da Lillu: «Come da procedura al passeggero era stata formulata un’offerta ma, a causa della mancanza di riscontro sul primo canale da lui utilizzato, una mail, la pratica era stata accantonata. Comprendiamo pienamente le sue ragioni e il fatto che si sia legittimamente rivolto al proprio legale, resta da parte nostra piena disponibilità a riconoscere l’indennizzo monetario. Il caso è seguito con la massima attenzione e priorità, e a tal fine è importante disporre del modello della sedia e del preventivo, così da poter risolvere adeguatamente e in breve tempo».

