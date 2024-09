Carrozziere abusivo, danni all’ambiente 

L’autocarrozzeria era abusiva, e i rifiuti speciali, olii esausti inclusi, venivano smaltiti come capitava, cioè a danno dell’ambiente: come i due paraurti abbandonati in una piazzola di sosta di una strada comunale in agro di Silius e ritrovati dagli uomini della Stazione forestale di San Nicolò Gerrei, dai quali ha preso il via l’indagine che ha portato alla denuncia di Giampaolo Puddu, 68 anni, di Senorbì. L'uomo è accusato di vari reati: dalla discarica abusiva alla gestione illecita di rifiuti, dall’esercizio abusivo di attività all’omissione della disciplina sul trattamento dei rifiuti.

Le indagini

Che fra Trexenta e Gerrei operasse un carrozziere abusivo lo si sospettava da tempo: anomala la frequenza con cui venivano ritrovate parti di auto abbandonate nelle tante discariche abusive del territorio. Non solo: le telecamere del Corpo forestale avevano filmato, in corrispondenza di alcune discariche, i passaggi di un camioncino sospetto. Non si era però riusciti ad avere un’immagine dettagliata della targa.

I paraurti ritrovati vicino a Silius hanno segnato una svolta perché riportavano dei codici che hanno permesso agli investigatori di risalire alle auto da cui erano stati staccati, e quindi ai proprietari. Questi, interrogati, sono cascati dalle nuvole: entrambi hanno spiegato di essersi rivolti a una carrozzeria di Senorbì.

Il blitz

Qui gli investigatori della Stazione di San Nicolò Gerrei, del Nucleo Investigativo di Cagliari e dalla Stazione di Senorbì si sono presentati muniti di un decreto della Procura di Cagliari, scoprendo che l’attività svolta da Puddu era completamente abusiva, priva di qualsiasi titolo autorizzativo.

La carrozzeria è stata sottoposta a sequestro preventivo, poi confermato con decreto del giudice per le indagini preliminari.

Il fenomeno

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna è impegnato a contrastare il fenomeno dilagante dell’abbandono di scarti di lavorazioni nell’ambiente, in particolare parti di carcasse di auto e gomme, specie nelle cunette stradali: i rischi sono notevoli perché questi rifiuti, esposti agli agenti atmosferici, rilasciano sostanze inquinanti e, in alcuni casi, tossiche. (m. n.)

