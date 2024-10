Carrozzeria fantasma a Santu Domini: multato il proprietario 

Scoperta dai carabinieri una carrozzeria fantasma. Per Franco Floris, pensionato 61enne di Arbus, è arrivata la multa di oltre cinquemila euro. Il blitz dei militari della compagnia di Villacidro, al comando del maggiore Francesco Capula, è scattato nella zona di Santu Domini, dove Floris è stato colto sul fatto mentre lavorava su una Fiat 125 Spider Sport nel terreno di sua proprietà. Sul posto era presente anche il padrone dell’auto, concittadino e impiegato di 62 anni, anche lui sanzionato, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dell’amico riparatore, proprio per l’evidenza che la carrozzeria fosse completamente abusiva.

Gli uomini dell’Arma hanno accertato la totale mancanza di autorizzazioni per l’attività artigianale, oltre che per le dovute autorizzazioni ambientali. L’attività risultava completamente anonima anche nell’ambito fiscale, senza essere iscritta nel registro delle imprese. I carabinieri, nel corso delle indagini di controllo, continuano a prestare grande attenzione alla conformità delle attività economiche sul territorio, per garantire il rispetto delle leggi.

L’operazione dei carabinieri è inserita nell’ambito di un controllo costante del territorio che già in passato ha consentito di scoprire lavori e depositi illegali, situazioni che generalmente coinvolgono le periferie, ma non risparmiano i centri abitati.

