Carrozze da incubo, stipati come sardine e treni super-lumaca 

Oltre allo stress e alla stanchezza è subentrata la rabbia per quei 18 euro di biglietto pagati, come raccontano le due amiche: «Abbiamo più volte chiesto al personale a bordo un aiuto o spiegazioni per ciò che stava succedendo, ma dinanzi alle nostre lamentele ci siamo sentiti abbandonati – racconta Lucia Salamina – tanti anziani erano esausti, alcuni furiosi perché dovevano recarsi a lavoro o prendere il primo aereo da Elmas».

«Doveva essere un nuovo viaggio come tanti altri – esordisce Mastinu – certamente eravamo pronte a eventuali problemi, nei giorni al rientro dalle feste, ma non a questi livelli. Non solo abbiamo dovuto viaggiare in piedi, ma ci siamo imbattute con un improvviso cambio di treno, nonostante la tratta fosse diretta. Giunti a San Gavino, il convoglio si è improvvisamente fermato, ci hanno fatto scendere e indirizzati ad un altro treno più piccolo, senza darci alcuna spiegazione. Assurdo». E ancora: «Abbiamo poi saputo che i disagi erano sorti a causa di un malore che aveva colpito un passeggero. L’uomo aveva necessità di cure. Non recriminiamo l’attenzione sanitaria prestata – dicono le due studentesse – ma i modi in cui siamo stati trattati. Ci siamo ritrovati a viaggiare come bestiame, stipati su una carrozza più piccola, con tanti anziani, donne e bambini in piedi o seduti sulle valigie, fra il nervoso che regnava sovrano. Solo alle 20.45 siamo finalmente giunte a destinazione».

Viaggiare da Cagliari a Olbia o viceversa è ormai una vera e propria disavventura. Ne sanno qualcosa i pendolari di Trenitalia, ormai tristemente abituati all’odissea del viaggio. E ciò che è avvenuto lo scorso martedì sera a due studentesse universitarie ne è un esempio: partite dalla stazione olbiese alle 16.10 con arrivo previsto al capoluogo sardo per le 19.45, si sono trovati a far fronte all’ennesimo “viaggio lumaca”. Maria Grazia Mastinu (23 anni) e Lucia Salamina (22) amiche e studentesse universitarie a Cagliari, entrambe di Priatu, frazione di Sant'Antonio di Gallura, lo raccontano non senza una nota di rabbia.

Viaggiare da Cagliari a Olbia o viceversa è ormai una vera e propria disavventura. Ne sanno qualcosa i pendolari di Trenitalia, ormai tristemente abituati all’odissea del viaggio. E ciò che è avvenuto lo scorso martedì sera a due studentesse universitarie ne è un esempio: partite dalla stazione olbiese alle 16.10 con arrivo previsto al capoluogo sardo per le 19.45, si sono trovati a far fronte all’ennesimo “viaggio lumaca”. Maria Grazia Mastinu (23 anni) e Lucia Salamina (22) amiche e studentesse universitarie a Cagliari, entrambe di Priatu, frazione di Sant'Antonio di Gallura, lo raccontano non senza una nota di rabbia.

I disagi

«Doveva essere un nuovo viaggio come tanti altri – esordisce Mastinu – certamente eravamo pronte a eventuali problemi, nei giorni al rientro dalle feste, ma non a questi livelli. Non solo abbiamo dovuto viaggiare in piedi, ma ci siamo imbattute con un improvviso cambio di treno, nonostante la tratta fosse diretta. Giunti a San Gavino, il convoglio si è improvvisamente fermato, ci hanno fatto scendere e indirizzati ad un altro treno più piccolo, senza darci alcuna spiegazione. Assurdo». E ancora: «Abbiamo poi saputo che i disagi erano sorti a causa di un malore che aveva colpito un passeggero. L’uomo aveva necessità di cure. Non recriminiamo l’attenzione sanitaria prestata – dicono le due studentesse – ma i modi in cui siamo stati trattati. Ci siamo ritrovati a viaggiare come bestiame, stipati su una carrozza più piccola, con tanti anziani, donne e bambini in piedi o seduti sulle valigie, fra il nervoso che regnava sovrano. Solo alle 20.45 siamo finalmente giunte a destinazione».

Oltre allo stress e alla stanchezza è subentrata la rabbia per quei 18 euro di biglietto pagati, come raccontano le due amiche: «Abbiamo più volte chiesto al personale a bordo un aiuto o spiegazioni per ciò che stava succedendo, ma dinanzi alle nostre lamentele ci siamo sentiti abbandonati – racconta Lucia Salamina – tanti anziani erano esausti, alcuni furiosi perché dovevano recarsi a lavoro o prendere il primo aereo da Elmas».

Carrozze insufficienti

Ma quella appena verificatosi è solamente la punta dell’iceberg di un problema ben più grande. «Quando torniamo a casa – raccontano entrambe – ripartiamo dalla nuova stazione di Olbia o da quella di Cagliari sempre al pomeriggio e talvolta al mattino. Oltre al cambio a Chilivani con treni vecchi e sporchi, ci imbattiamo sul caos totale quando arriviamo in direzione del Campidano. Sia a Oristano che nei pressi di Cagliari, salgono tantissimi pendolari e non c’è più spazio a bordo: è lì che inizia il vero disagio».

E infatti, come se non bastassero i 50 centesimi per entrare al bagno della stazione di piazza Matteotti, si aggiunge pure il dubbio del perché Ferrovie dello Stato non aggiunga delle ulteriori carrozze, che a detta delle due ragazze, sarebbero indispensabili per i convogli che attraversano l’Isola. «Siamo consce – dichiarano entrambe le studentesse – che la situazione sia grave e invocare miracoli sia impossibile, ma troviamo assurdo che non si faccia nulla per risolverla. Oltre ai soldi del biglietto per avere in cambio il nulla, le nostre famiglie e quelle di tanti altri ragazzi, stanno sostenendo dei sacrifici enormi per permetterci il diritto allo studio dall’altro capo dell’Isola. Chiediamo che il nostro appello vada ascoltato da chi ci governa. È assurdo che nel 2023 si sia ancora a questi livelli».

La protesta

E mente le Odissee perdurano, si moltiplicano anche i cori di protesta come quello del Comitato Trenitalia del Nuorese, attivissimo già da tempo, per far sentire alta la voce del malcontento. Proprio per Sa Die de Sa Sardigna, del prossimo 28 aprile è in programma un sit-in di protesta a Cagliari con tappa all'assessorato regionale ai Trasporti (10.30) e davanti alla sede della giunta regionale (12.30). Fra i promotori, la Camera di Commercio di Nuoro, le principali sigle sindacali, Confindustria per la Sardegna centrale, gli Operatori di Pratosardo e l'Anpi. Il fronte è aperto e le ragioni per chiedere risposte forti ci sono tutte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata