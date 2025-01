Carroni per Atzeni «figlio di Babele» 

Il 6 settembre 1995 moriva all’età di 42 anni lo scrittore Sergio Atzeni. Quest’anno ricorrono, dunque, 30 anni dalla sua scomparsa. Il primo a intraprendere la strada del ricordo è l’attore, regista e drammaturgo Giovanni Carroni che con Bocheteatro ha avviato dalla sua Nuoro il tour dello spettacolo “Sono cresciuto a Babele”.

Carroni, lei ha già avuto un felice rapporto con Atzeni.

«Ho cominciato a frequentarlo e avvicinarmi alla sua scrittura con i recital letterari. Per me è sempre stato un punto di riferimento affascinante ma anche ingombrante, nel senso che mi ritrovo pienamente in quella generazione. Ho sei anni meno di Atzeni ma ho vissuto la coda di quel movimento giovanile, di quella voglia di cambiamento. Ma come lui scrive nel “Quinto passo è l’addio”, il romanzo al quale mi sono ispirato per lo spettacolo, ero uno che non sapeva che fare di se stesso e cercavo motivi per vivere. Gli scritti che mi hanno affascinato sempre di più, oltre il “Quinto passo” che reputo il romanzo più intensamente autobiografico, ma anche più bello, sono i racconti che mi hanno ispirato per la stesura del testo. Mi affascina tutta questa moltitudine di personaggi, solitamente emarginati, perdenti, fragili. Un po’ come si sentiva lui negli anni peggiori della sua crisi esistenziale. Chiaramente nel testo ho inserito anche farina del mio sacco, ci sono tantissime cose che mi accomunano ad Atzeni: dalle delusioni professionali della prima giovinezza, al grande tradimento di una sinistra che è diventata anch’essa partito affarista e borghese».

Ora è in tour.

«Stiamo fissando una data a San Teodoro, un’altra data è per l’11 marzo a Dorgali nel circuito Cedac. Siamo in contatto con diversi istituti superiori per poterlo offrire agli studenti, perché questo spettacolo è molto adatto agli adolescenti e ai giovani, in qualche modo parla di loro, perché i testi di Atzeni sono davvero molto attuali, e i sardi continuano a patire e a subire quest’isola: l’amiamo, la odiamo».

Vi siete mai incontrati?

«No, mai incontrato Sergio Atzeni. Come accade spesso la morte spesso fa nascere le stelle».

Lei è nuorese, come ha fatto suo l’animo casteddaio di Atzeni?

«Adoro questa pluralità di situazioni di personaggi, di stati d’animo, di cambiamenti quasi deliranti all’interno della sua scrittura, ma sono sempre curati in profondità, c’è dietro un lavoro serissimo, coraggioso senza sconti per nessuno. Non nascondo che questo continuo cambio di situazione di stati emotivi mi ha davvero affaticato, è stata una delle messe in scena più difficili e sofferte. Adoro calarmi in mondi apparentemente lontani dalla mia nuoresità. Adoro sperimentare le varianti linguistiche della nostra isola, sono una ricchezza inestimabile, che ci deve unire non dividere. Il primo spettacolo che ho fatto in lingua campidanese è stato “Bachisio Spanu”, epopea di un contadino alla grande guerra, con la regia di Marco Parodi, una soddisfazione immensa. D’altronde la penso come Atzeni quest’epoca è un’epoca doppia e l’appartenenza nazionale è doppia o tripla o quadrupla e sono molteplici le radici di ognuno di noi. La nostra isola è inclusiva e questo dobbiamo essere anche noi».

Cosa dobbiamo veramente ricordare di Atzeni?

«Dobbiamo ricordare la sua grande sensibilità e umanità, la sua capacità di inclusione, la stessa inclusione che ha utilizzato nella scrittura. Il principio di onestà nel fare il proprio lavoro con trasparenza, coraggio, senza servilismo alcuno».

Qual è la Babele che dà il titolo allo spettacolo?

«La Babele che dà il titolo allo spettacolo è la moltitudine di popoli che abitano quest’isola continente, questa variegata ricchezza linguistica, di gerghi, di canti, di balli e i tanti modelli identitari che vivono una Sardegna che è sempre stata aperta al mondo circostante. Luogo multiculturale, crogiolo di razze, dove vivono sempre più immigrati europei oltre che del sud del mondo e questo fa di noi un popolo che potrebbe davvero salvarsi dal nuovo fascismo mondiale».

