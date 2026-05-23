Carrogrù contro la sosta selvaggia 

Vita dura per gli automobilisti indisciplinati: con la conclusione della procedura amministrativa e l’affidamento della gestione, prende forma a Iglesias il nuovo sistema di intervento con carro attrezzi contro la sosta irregolare e le violazioni più gravi del codice della strada.

La scelta

Il Comune ha, infatti, disposto l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi nel territorio comunale, puntando a rafforzare il controllo del territorio e a ridurre le situazioni di sosta irregolare. Il servizio comprende anche la gestione dei veicoli incidentati e la custodia presso una depositeria autorizzata. L’aggiudicazione è stata assegnata alla Mv Service Srl, con sede legale a Cagliari e depositeria operativa a Iglesias: è stata l’unica a presentare manifestazione di interesse, pertanto il servizio può essere attivato secondo quanto previsto dal regolamento approvato a febbraio 2026. Il comandante della Polizia locale, Davide Ullasci, ha spiegato come il nuovo strumento intervenga sulle criticità più frequenti: «Nell’ultimo periodo c’è stata una maggiore disciplina, ma restano violazioni come il mancato rispetto dei passi carrabili e la sosta negli stalli per disabili».

Le infrazioni

Tra le infrazioni più ricorrenti figurano anche le occupazioni delle aree di carico e scarico e le soste davanti agli ingressi delle abitazioni. «Ma anche parcheggi selvaggi, ostacolo ai passi carrabili e soste pericolose su incroci e attraversamenti pedonali», segnala l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis, che ha seguito l’intero iter dell’affidamento. Ullasci ha chiarito anche la logica del provvedimento: «Il servizio nasce per educare i cittadini. Prima si sanzionava soltanto, ora invece alla multa si aggiunge la rimozione del veicolo». La sanzione si aggira intorno ai 100 euro, più 65 euro per l’intervento del carro attrezzi e ulteriori spese di custodia giornaliera. «Questo sistema rientra in un’organizzazione complessiva della sicurezza stradale. – sottolinea invece l’assessore Melis - Serve a rendere più fluido il traffico e garantire interventi rapidi della Polizia locale». Melis aggiunge che il servizio sarà attivo anche in occasione di manifestazioni che spesso comportano criticità alla circolazione: «Non è uno strumento per fare cassa, ma per migliorare la viabilità e garantire ordine e sicurezza». «Fortunatamente – ha detto il consigliere Alessandro Lorefice, che in fase di discussione del regolamento, a febbraio scorso, aveva espresso alcune perplessità il deposito è stato individuato a Iglesias, altrimenti avrebbe causato un grosso disagio per gli utenti».

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