Carroattrezzi prende fuoco sulla Statale 

Un carro attrezzi ha preso fuoco lungo la Statale 195 all'altezza del km 27,700, tra il Comune di Pula e Villa San Pietro. Il mezzo ha avuto un guasto e probabilmente a causa di cortocircuito ha preso fuoco mentre stava percorrendo la Sulcitana in direzione Cagliari.

Sono stati momenti di paura per il conducente del mezzo di soccorso, che ha avuto la prontezza di accostare il veicolo a bordo strada e di metetrsi in salvo, per poi chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i barracelli di Villa San Pietro, gli agenti della Guardia Forestale e due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione a bordo strada. I volontari della Compagnia barracellare hanno svolto funzione di ordinamento del traffico. Un carro attrezzi ha provveduto a portare via il mezzo dalla Sulcitana. (f. c.)

