Carro gru, la stangata del weekend 

Per qualcuno è un balzello, una rapina impropria, per altri una tangente. Chi ha avuto la sfortuna, e l’imprudenza, di vedersi ritirare l’auto dal carro attrezzi il sabato sera o la domenica e vuole ritirarla prima del lunedì oltre alla multa e al costo del prelievo deve mettere in conto anche la “reperibilità” dei dipendenti della società che gestisce il servizio comunale: 100 euro. Un escamotage in vigore dal primo gennaio di quest’anno quando le polemiche avevano costretto la Giunta guidata allora da Paolo Truzzu a trovare una via d’uscita: prima non era possibile rientrare in possesso dell’auto neanche pagando.

La disavventura

L’ultima vittima del “sovrapprezzo” comunale è una ragazza che sabato scorso ha avuto la malaugurata idea di parcheggiare l’auto in via Sassari, in piena zona pedonale, per cenare in un ristorante della zona. Implacabile, il carrogrù l’aveva prelevata trasportandola nel deposito comunale. Al momento del rientro l’amara sorpresa. Un rapido controllo nel sito comunale per capire che fine avesse fatto la macchina poi via, a bordo di un taxi, verso viale Monastir. Al ritiro, la sorpresa si trasforma in stupore. «Mi hanno chiesto i 100 euro», spiega la donna. «Non sapevo esistesse questa possibilità. Ho pagato, ma mi sembra una cifra folle».

La soluzione

Il servizio di rimozione delle auto dal 9 luglio 2021 è in concessione alla società Cosir che si è aggiudicata l’appalto quadriennale. «La gara non prevede il servizio di restituzione di notte, domenica e i giorni festivi», conferma Gianbattista Marotto, dirigente della Polizia locale. Un disagio per gli automobilisti che si vedevano l’auto prelevata nelle ore notturne, domenica e festivi “sequestrata” sino alla mattina o al lunedì successivo. Le proteste vibranti all’assessorato al Traffico e alla viabilità non erano mancate e l’allora sindaco Truzzu, per rimediare all’inghippo, aveva firmato una determina in vigore dal primo gennaio di quest’anno: 100 euro in più per il ritiro. «Il fenomeno non è rilevante, da gennaio ad oggi i veicoli ritirati in orari notturni o in giorni festivi sono 126». Il servizio suppletivo è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e sabato dopo le 20, oltre ai giorni domenicali o festivi. La distrazione in questi giorni può costare davvero salata, perché agli 89,51 euro "standard” per la restituzione vanno aggiunti 100 euro, più il pagamento della sanzione che può essere variabile. «Il costo aggiuntivo per la restituzione del veicolo nelle ore notturne lo hanno anche Firenze, Bologna e Torino, città nelle quali sono previsti dei costi variabili», precisa Marotto. «È bene chiarire che il servizio di rimozione delle auto è una concessione e non un servizio», aggiunge il dirigente. Le cose dovrebbero cambiare l’anno prossimo con il nuovo appalto. «Quando bandiremo la gara futura cercheremo di eliminare questo passaggio e contemplare la disponibilità del servizio tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. I partecipanti dovranno tenere conto dei prossimi cambiamenti».

L’appalto

Massimo Balia è il direttore tecnico della Cosir. «Per la concessione paghiamo due canoni, 30.000 all’anno per il ritiro e circa 20.000 per l’affitto del deposito di viale Monastir».«Al 7 ottobre i nostri 7 mezzi con a bordo un agente della Polizia locale hanno effettuato 6.003 prese», conclude Balia.

