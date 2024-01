Il funerale della donna morta con la sua auto nel lago di Como non si è celebrato perché il feretro non è arrivato in chiesa. I familiari dell'addetto alle onoranze funebri di Milano hanno dato l'allarme. Si è poi scoperto che il carro funebre era finito su una strada di montagna ed era rimasto bloccato in mezzo alla neve. Il conducente er quasi assiderato.