Carro di gala, traccas e Alter Nos: il corteo di Sant’Efisio in miniatura 

Anche questa è devozione per Sant’Efisio. Fatta di infinita pazienza, ore e ore di lavoro certosino, utilizzando esclusivamente materiale da riciclo (carta, cartoncino, plastica) nel chiuso di una casa-museo di Villanova.

Francesco Secci, trentenne, laurea in ingegneria, scopre da piccolo la sua passione per le tradizioni secolari di Cagliari: «Ho respirato il clima della Settimana santa a Villanova, ne ho assorbito i suoni e i canti, e ho iniziato a tradurli in plastiche rappresentazioni». Il passaggio da Villanova a Stampace, dal Cristo Morto a Sant’Efisio, è stato fisiologico, quasi obbligato.

Nella chiesa di Sant’Anna, nell’altare marmoreo dedicato al Beato Amedeo di Savoia, sino alla chiusura dei festeggiamenti di Sant’Efisio, il 25 maggio, è esposta un’inedita processione di Sant’Efisio in miniatura.

«Ci sono tutti gli elementi che compongono questo spettacolare corteo», dice Secci «dalle meravigliose “traccas” agli abiti tradizionali, dall’Alternos al carro di gala del Santo».

A colpire è soprattutto l’impressionante perfezione, la “maniacale” cura dei particolari, sia pur minimi: dalle bandierine che ornano il cupolino del cocchio ai rosari delle consorelle, dal cuscino di garofani rossi sistemato nella parte posteriore della carrozza del Santo agli abiti dei mazzieri del Comune, in livrea secentesca.

A delimitare il perimetro della processione, la riproduzione fedelissima (anche delle parti interne) delle chiese stampacine di Sant’Anna, San Michele e Sant’Efisio e di Palazzo Bacaredda dalle classiche “torri bianche”.

