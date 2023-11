Carro attrezzi rubato, l’ipotesi di una rapina 

Indagini serrate dei carabinieri di Sestu per cercare di far luce sull’inquietante furto di un carro attrezzi da una ditta di soccorso stradaòe. Il pesante mezzo è stato rubato domenica in via Beethoven, a Quartu: i carabinieri di Sestu lo hanno ritrovato il giorno dopo a Sestu in via 9 Novembre. Il pesante mezzo era in buone condizioni anche se i ladri hanno frugato nella cabina recuperando 200 euro e qualche oggetto. Ma a preoccupare non è certamente questo: l’obiettivo è cercare di capire perché il carro attrezzi è stato rubato.

Tanti i dubbi, diverse le ipotesi al centro dell’attenzione dei carabinieri che agiscono al comando del capitano Michele Cerri e del luogotenente Riccardo Pirali, Il riserbo è totale. Il furto di un mezzo come un carro attrezzi potrebbe comunque far pensare ad un utilizzo per il trasporto di un mezzo pesante, utilizzabile anche come ariete per possibili rapine.

Ovviamente non è da escludere che servisse per il furto di qualche auto di valore per smontarne i pezzi di ricambio. Ipotesi e nulla più al momento. Il fatto che sia stato abbandonato a Sestu in una strada abbastanza trafficata, potrebbe far pensare anche all’abbandono affrettato del mezzo per sfuggire a qualche pattuglia di carabinieri. Sul mezzo recuperato è stato già effettuato un accurato sopralluogo col rilevamento probabilmente di qualche impronta digitale. Si cercano anche eventuali testimoni o immagini di telecamere che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini.

