Carro attrezzi, controlli per due giorni alla settimana 

L’operazione riordino nelle strade cittadine contro la sosta selvaggia continua anche nel mese di agosto.

Il Comune conferma il servizio di rimozione, trasporto e custodia delle auto parcheggiate in divieto di sosta - partito un anno fa - con il carrogrù che sarà attivo due giorni a settimana in giro per i quartieri - litorale compreso - oltre al servizio a chiamata garantito dalle 7 alle 21.

Il calendario dell’attività di controllo a tappeto nelle strade quartesi è stato pubblicato nei giorni scorsi: ieri e domani le prime ronde, poi si prosegue mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, il 16 e il 18, il 22 e il 24 agosto, e infine martedì 29 e mercoledì 30. Un servizio introdotto dall’attuale amministrazione per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi, e per garantire il diritto al passo carrabile per chi paga regolarmente la tassa. Attività che va di pari passo con i controlli quotidiani dei vigili urbani, e degli ausiliari del traffico che da poche settimane - oltre alle verifiche nelle zone dove è prevista la sosta a pagamento - hanno anche la possibilità di sanzionare gli automobilisti che non rispettano le regole. I proventi delle multe - come previsto dalla legge - vengono investiti per la sicurezza stradale, dalla segnaletica alla sistemazione dell’asfalto.

