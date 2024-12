Carro-attrezzi col contagocce: è polemica 

Auto negli stop e sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrai, nei posti riservati ai disabili o alle donne in gravidanza. Quello del parcheggio selvaggio è un problema che si fa sentire più del solito nel periodo di avvicinamento alle festività, quando le persone escono per le compere natalizie. Ma i disagi ci sono anche negli altri periodi dell’anno, tanto che per risolvere le situazioni più spinose il Comune ha da tempo una convenzione con una ditta che si occupa di rimozioni.

Pochi interventi

Il problema però è che dall’inizio del 2024 gli interventi del carro attrezzi sono stati appena 38, poco più di tre al mese. Un numero che, per molti residenti, è troppo basso rispetto alla portata del fenomeno, considerando che in certe zone, dove la disponibilità di parcheggi è minore, la sosta vietata è all’ordine del giorno. Il servizio rimozione può però intervenire soltanto se allertata dalla polizia locale. «Capita che ci chiamino proprietari di abitazioni dicendo che c’è un’auto sul passo carraio, ma spieghiamo di non poter operare», riferiscono dalla ditta.

Anche perché il mandato è di limitare le rimozione allo stretto necessario, come spiega il primo cittadino Tomaso Locci. «Nel periodo natalizio le chiamate ai vigili sono maggiori, ma cerchiamo di far sì che la rimozione sia l’ultima ratio, perché sappiamo che i costi per cittadini sarebbero importanti», dice il sindaco. «Ho chiesto di avere buonsenso e di provare prima a rintracciare i proprietari per spostare le auto, in una cittadina di 20mila abitanti dove in molti si conoscono spesso si riesce a risolvere in maniera bonaria». Gli interventi arrivano quindi in mancanza di alternative o nei casi più gravi. «Però c’è tolleranza zero verso gli incivili, pochi per fortuna, che parcheggiano nei posti riservati ai disabili o impediscono alle persone di uscire di casa».

La polemica

Una scelta contestata da diversi cittadini che, di fronte a situazioni che si ripetono con troppa frequenza, chiedono maggiore rigore. «Se c’è il servizio usiamolo, altrimenti resta solo sulla carta», dice Marco Demontis. Per Claudia Sanna, un uso maggiore servirebbe a «scoraggiare i prepotenti. Se per un giorno per spostarsi prendono l’8 (il bus del Ctm) non succede niente, ma se non vedono un vigile continuano a fare quello che vogliono». E se alcuni cittadini l’autogrù non l’hanno mai vista, per altri «si vede raramente quando c’è una festa e devono liberare lo spazio».

