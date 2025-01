Carriere separate per i magistrati verso il primo sì 

Archiviata la legge di bilancio e la pausa natalizia, alla Camera la maggioranza è pronta a incassare il primo via libera alla riforma della separazione delle carriere della magistratura. Oggi scade il termine per presentare gli emendamenti e domani l’Aula comincerà a discuterli. In ballo, il primo dei quattro voti che la riforma costituzionale richiede e che, sulla carta, dovrebbe scivolare liscio. Il centrodestra può contare anche sulla sponda di Italia viva, Azione e Più Europa, da sempre favorevoli al testo. Restano contrari Pd, M5S e Avs che probabilmente ripresenteranno gran parte degli emendamenti proposti nella commissione Affari costituzionali, ma con pochissime chances di farcela.

Una scelta definitiva

La riforma della giustizia prevede che, a differenza di oggi, le carriere dei magistrati che fanno le indagini (pm) siano distinte da quelle dei giudici (di tribunale e delle Corti) per cui ciascuno a inizio carriera dovrà fare una scelta definitiva di funzione, e restarci. A intestarsi la paternità della battaglia è Forza Italia, in linea con la distribuzione politica delle riforme cardine della legislatura, tra l’autonomia differenziata della Lega (l’unica arrivata al capolinea, essendo una legge ordinaria, su cui pesa l’ombra del referendum) e l’elezione diretta del premier che fa capo a FdI. Sulla giustizia il centrodestra vanta compattezza e finora la squadra ha retto, solida. Lo rimarca Antonio Tajani: «La riforma della giustizia è la priorità di FI, ma anche degli altri partiti della maggioranza». E promette celerità: «Lavoreremo perché il testo possa essere approvato nel più breve tempo possibile». Quanto al centrosinistra, si oppone alla riforma ancor più dopo lo scontro del centrodestra con la magistratura che ha bocciato i trasferimenti dei migranti verso l’hotspot voluto dal governo Meloni in Albania.

La richiesta del confronto

La separazione delle carriere è un altro modo per dichiarare guerra a tutta la magistratura, è la tesi delle opposizioni. Convinte che un disegno di legge costituzionale avrebbe bisogno di un confronto più ampio e accurato del Parlamento, senza pressioni e strumentalizzazioni più contingenti. Non a caso il Pd sentenzia: «Questa riforma è un errore grave della maggioranza».

