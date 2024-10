Carriere separate: le toghe a confronto con legali e giuristi 

Un confronto tra magistrati, avvocati e giuristi su un tema che è diventato una questione politica delicata, cuore del disegno di legge costituzionale varato dal Governo. “Separazione delle carriere dei magistrati e modello costituzionale di ordinamento giudiziario”, sarà il filo conduttore oggi (dalle 15) e domani (dalle 9) del convegno organizzato a Cagliari dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università e da Opg-Osservatorio per la Giustizia.

Ai lavori, che si svolgeranno nell’aula magna di Giurisprudenza (via Nicolodi) e poi in quella di Economia (viale Sant'Ignazio), interverranno, tra gli altri, Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Roberto Romboli, membro laico del Csm, Francesco Dal Canto, docente di Diritto costituzionale all’Università di Pisa, Nello Rossi, magistrato, direttore della Rivista Questione Giustizia, e Andrea Mascherin, già presidente del Consiglio nazionale forense. Con loro magistrati, avvocati, ricercatori e docenti delle Università di Cagliari e Pisa. «Affronteremo con spirito costruttivo, senza polemiche, un tema attualissimo che riguarda il funzionamento del sistema giudiziario e la vita e il destino di chi viene indagato e poi sottoposto al giudizio di un giudice», spiega Patrizio Rovelli, presidente Opg. «Il confronto è incentrato sulla coerenza e compatibilità con i fondamentali principi costituzionali del disegno di legge del ministro Nordio, ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera».

Ma c’è un altro aspetto che verrà affrontato nel corso del convegno: «Il tema degli errori giudiziari, che anche in Sardegna più volte si sono drammaticamente manifestati», aggiunge Rovelli. «Chiediamo che sia studiata, portata in Parlamento e approvata una norma che dia attuazione all’articolo 24, comma 4, della Costituzione sulla riparazione degli errori giudiziari. Finora poco è stato fatto per far valere quel principio di civiltà».

