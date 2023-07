Carriere separate, il Governo rilancia:  «Nessuna vendetta» 

Il Governo rilancia sulla separazione delle carriere, precisando che nessuno cerca vendette contro i magistrati. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani assicura che si andrà avanti con la riforma, e lo fa sottolineando che è uno dei pilastri storici del programma di Forza Italia fin dal 1994, «un sogno irrealizzato di Berlusconi».

Il titolare della Farnesina non vede in questi progetti attacchi contro i giudici da parte dell'esecutivo. Ma, avverte, si andrà avanti con la riforma della giustizia anche perché è un impegno preso con gli elettori. «Il ministro Nordio è un magistrato», sostiene Tajani, «è evidente che nessuno cerca vendette contro i magistrati. Le riforme possono piacere o meno, per noi è importante distinguere i ruoli costituzionali. Il Parlamento fa le leggi, i magistrati le applicano». Un concetto rilanciato anche dalla Lega di Salvini: «La riforma della giustizia non va contro nessuno e non è più rinviabile, è una sfida da vincere per rendere l'Italia più moderna e credibile anche a livello internazionale», si rimarca dal partito di via Bellerio sottolineando come «il tutto dovrà essere fatto all'insegna della collaborazione, non contro qualcuno e nel rigoroso rispetto sia dell'obiettivo finale che delle prerogative costituzionali di ogni soggetto».

Intanto l' Anm, che aveva già chiesto al governo un cambio di passo sulla separazione delle carriere, chiede un incontro con il ministro per scongiurare il rischio di paralisi, e affrontare in particolare le criticità prodotte dalla riforma Cartabia sulla giustizia minorile e negli uffici del giudice di pace. Obiettivo: superare le «gravissime criticità auspicando un immediato intervento normativo che assicuri omogeneità gestionali». L'azzurro Maurizio Gasparri rincara però la dose definendo gli atteggiamenti di alcuni togati fuori dai confini della Costituzione.

