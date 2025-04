Carriere in magistratura, il manifesto di Cagliari: «Per unire serve separare» 

Non è un’entrata a gamba tesa nel dibattito nazionale sulla separazione delle carriere. Con tutto il garbo istituzionale possibile, Mauro Trogu, l’avvocato-presidente dei Giovani avvocati di Aiga, sezione di Cagliari, lo chiarisce in promessa quando presenta il manifesto dell’associazione, dal titolo “Separare per unire”. Trogu dice: «Il nostro non è un atto politico, ma un documento ragionato con precise radici di cultura giuridica». Sono le 16 quando il legale sulcitano – senza il quale Beniamino Zuncheddu non avrebbe ritrovato la libertà dopo trentatré anni di carcere da innocente – apre i lavori del Consiglio direttivo nazionale, convocato nel capoluogo dell’Isola per due giorni. Ieri e oggi.

Parterre importante

Alla chiamata dell’Aiga hanno risposto le massime autorità della magistratura regionale. Tutti portano i saluti e fanno un breve intervento. Dal procuratore generale del distretto Sardegna, Luigi Patronaggio, al presidente del Tar, Marco Buricelli. Ecco anche i presidenti Vincenzo Amato, Tribunale di Cagliari, e Manfredo Atzeni, Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In prima fila pure il procuratore aggiunto del capoluogo, Paolo De Angelis. Non mancano nemmeno i vertici dell’Avvocatura del capoluogo: da Matteo Pinna, che guida l’Ordine, a Roberto Nati, che presiede la Fondazione forense. E ancora: Aldo Luchi (Organismo congressuale), Ettore Atzori (Consiglio nazionale) e Maurizio Scarparo (Cassa forense).

La posizione

È un manifesto in dieci pagine quello di Aiga, di fatto un sostegno pieno alla riforma nazionale. Con una motivazione su tutte. «Se il progetto di legge, sul piano politico, viene vissuto come uno strappo – ha sottolineato Trogu -, sotto il profilo normativo deve essere letto come la naturale e fisiologica conseguenza dell’impianto codicistico adottato nel 1988. Aiga è un’associazione dialogante e da padrone di casa mi sento di garantire il pieno rispetto per tutte le posizioni che verranno manifestate. Non è un caso che nel manifesto si prenda una chiara e ragionata posizione sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, così come sul collocamento costituzionale del Pm. È sintomo che si sono ascoltati i timori di chi paventa derive. Ma la Consulta potrà fare buona guardia, perché le leggi ordinaria di attuazione, se il testo verrà votato dal Parlamento, incontreranno fermi paletti nelle nuove norme costituzionali», ha detto ancora Trogu che nella spiegazione del manifesto si è alternato a Giuseppe Murone, coordinatore in Aiga del Dipartimento Giustizia penale.

Le differenze

Nel sostegno alla separazione delle carriere, i Giovani avvocati di Aiga mettono davanti a tutto il fatto che il testo normativo «esalti i principi del giusto processo, garantendo in maniera effettiva il contraddittorio e l’equidistanza delle parti, nonché il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità». Proprio su questo Patronaggio ha messo in guardia dall’identificare la riforma con le norme sulla giurisdizione. Per il procuratore generale della Sardegna, il testo è invece «un tentativo del decidente», ovvero il centrodestra al Governo, «di attenuare il potere della magistratura». Una posizione non certo nuova per Patronaggio, che pure in altre occasioni ufficiali ha messo in evidenza come l’obiettivo di Meloni e alleati sia quello di «ridurre il peso dei pm», evitando «scelte investigative che possono creare un ostacolo alla politica e all’amministrazione nazionale», scrisse anche agli inizi di marzo, in una lettera al nostro giornale.

