Carri, maschere e zeppole: un successo 

La sfilata di martedì grasso a Isili è stata un successo. Fugati tutti i dubbi nati dopo il fallimento della preparazione di un carro tutto isilese e sulla riuscita della manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e Isili Turismo.

Tre soli i carri che sono partiti intorno alle 16 da via Petrarca seguiti da centinaia e centinaia di maschere e da decine di gruppi. Tantissimi i ragazzi arrivati dai paesi del circondario e oltre, ma sono stati altrettanto numerosi i gruppi in maschera costituiti da famiglie oppure da due-tre-quattro persone. Mamme e papà con i vestiti più variopinti e divertenti hanno accompagnato i loro piccoli per vivere questo momento di divertimento ballando e saltando con i loro bambini. Durante la sfilata, nei punti nevralgici del percorso, la degustazione delle zeppole preparate dalla Pro Loco con l’ausilio di tanti volontari. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA