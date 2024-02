Carri, maschere e colori 

La magia delle maschere e delle opere in cartapesta ha invaso San Gavino Monreale: dal primo pomeriggio in via Roma e nelle strade adiacenti una grande esplosione di musica, colori, coriandoli e fantasia con ben 24 carri allegorici e migliaia di maschere. Grande successo di pubblico, ieri, per la grande sfilata della 38ª edizione del carnevale, organizzata da Pro Loco e Comune.

Il lungo corteo si apre in via Roma col pupazzo “Su Baballotti”. Per i carri allegorici, a fare la parte del leone è ancora una volta San Gavino Monreale che ne presenta ben cinque (gli altri arrivano da Samassi, Sanluri, Guspini, Sardara, Gonnosfanadiga, Villanovafranca, Terralba ma anche quelli che arrivano da centri più lontani come Mandas e Isili). Il gruppo “The music express” presenta “Looking for planets”: «Siamo nati nel 2005 – racconta uno dei fondatori, Alberto Lixi, 37 anni – e per realizzare il carro ogni giorno abbiamo sfidato il freddo e il gelo, anche fino alle 4 del mattino». “Rewind Carnival Group” ha presentato “SPQR”, un ritorno nell’antica Roma, mentre il nuovo gruppo “Vertigo” ha scelto il tema “Studio 54” e “New Generation Group” si è soffermato sulla dipendenza da gioco d’azzardo.

Poi arriva il coloratissimo gruppo “Fibra Ottica”, composto da circa 550 figuranti, che presenta “Scotland party”: «Una vera e propria festa di compleanno del gruppo che, nato nel 1994 compie 30 anni di vita», spiega Fabrizio Melas, 50 anni, uno dei fondatori, maestro della cartapesta: «Lavoriamo insieme per mesi nelle ex casermette e a spingerci è soprattutto il piacere passare le ore in compagnia degli amici. Ogni occasione è buona per fare festa insieme».

I veterani

Una marea di maschere colora le vie principali e anche la gente a bordo strada partecipa alla festa. In prima fila ci sono i volontari della Pro Loco, capitanati dalla presidente Antonella Caboni, 75 anni: «Il nostro direttivo è stato eletto da poco e ci siamo subito rimboccati le maniche». Per domani, aggiunge, è in programma «la festa delle famiglie e dei bambini, dalle 15,30 in piazza della Resistenza. Domenica prossima invece ci sarà una seconda sfilata dei carri allegorici».

«Non mi sono maschearato a causa del tempo incerto – confessa il calzolaio Kikki Pilloni, 76 anni, volto storico del carnevale sangavinese – ma prometto sorprese per i prossimi appuntamenti. Il carnevale è la festa di tutti e deve diventare sempre più bello».

Entusiasta anche Luca Vaccargiu, volontario di 52 anni: «Ammiriamo veri e propri capolavori di cartapesta realizzati dai nostri preziosi carristi, i quali con grande impegno e professionalità, anche oggi sono ben riusciti a farci lasciare a casa la borsa dei pensieri per goderci uno speciale spettacolo sano e ricco di costumi, coreografie e musiche speciali».

Obiettivo Fondazione

L’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas, 53 anni, guarda al futuro: «La Pro Loco ha partecipato al bando della Fondazione di Sardegna presentando un progetto ambizioso per la valorizzazione del carnevale storico sangavinese. Vogliamo giungere alla costituzione di una Fondazione che sia in grado di capitalizzare le risorse umane locali, e che possa intercettare e gestire i finanziamenti regionali e ministeriali disponibili».

