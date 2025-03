Carri, festa e maschere: la sfilata di Carnevale riempie la città di colori 

Un lunghissimo corteo colorato ha attraversato ieri le vie della città accompagnato da centinaia di figuranti.

È stata un successo la sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco che mai come quest'anno ha visto una così grande partecipazione di cittadini e di persone arrivate anche dagli altri centri dell’hinterland. Partiti per la prima volta da via Beethoven nel quartiere di Is Arenas, maschere e carri sono arrivati sino a piazza Mercato dove era stato allestito un palco enorme.

Ad aprire la sfilata è stato il gruppo Tuvumannu di Cagliari e poi le ballerine il clown e le maschere tradizionali di Scano Montiferro, Tertenia e Seui che hanno dato vita ai loro scenografici spettacoli.

A seguire i carri addobbati nei modi più fantasiosi. Tra i più applauditi quello arrivato da Guamaggiore e ispirato a una “Alice nel paese delle meraviglie” rivisitata in salsa sarda e quello dedicato a Gigi Riva “Rombo di Tuono” allestito dal gruppo di Nurri. E ancora il carro di Netflix con i personaggi delle serie tv è quello dei Pirati addobbato dai ragazzi della basilica di Sant’Elena con a bordo anche vince parroco don Efrem.

A questi si sono uniti durante la rumorosa sfilata tanti cittadini che ci sono voluti accodare al corteo abbigliati nei modi più fantasiosi. Bellissima anche la rappresentazione di un grosso letto con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che hanno riproposto la scenetta tanto famosa della vecchia sitcom televisiva. Alla fine della lunghissima serata le premiazioni e lo spettacolo musicale con i dj.

RIPRODUZIONE RISERVATA