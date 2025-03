Carri e maschere anti pale eoliche sabato a Guspini 

Il Presidio permanente del Popolo sardo torna in piazza. E approfitta degli ultimi sospiri del Carnevale per portare all’attenzione dell’opinione pubblica le emergenze legate all’invasione eolica e fotovoltaica da parte delle multinazionali, a cui adesso si è aggiunta quella delle scorie nucleari, con il pericolo che la Sardegna diventi sede del deposito unico di stoccaggio. Sabato 8 marzo il Presidio sarà al Carnevale di Guspini, domenica 9 a Marrubiu e domenica 16 a Sestu.

Parteciperà con i carri, come accaduto con successo a San Gavino, preceduti da riproduzioni di pale eoliche. Durante le manifestazioni, gli attivisti cercheranno di far capire a che punto è la situazione sull’eolico e il livello raggiunto dalla protesta che, come ha dimostrato il sit-in di ieri, adesso si sta spostando verso l’ipotesi scorie. Temi chiariti in una nota: «Il Presidio permanente del Popolo sardo ha una sua identità ben precisa: è l'evoluzione del Presidio del Porto di Santa Giusta-Oristano, composto da attivisti di ogni parte della Sardegna che si sono ritrovati assieme a lottare, dalla fine di giugno/primi di luglio 2024, con occupazione dell’area portuale, contro i convogli che trasportavano i componenti necessari alla creazione dei “parchi eolici”. Nonostante ciò», è scritto nel documento, «gli attivisti coinvolti nella lotta contro la speculazione energetica contro la nostra Terra Madre, hanno continuato a lottare contrastando in tutti i modi possibili l’avanzare di quest’opera di distruzione del tessuto Paesaggistico, Storico e Culturale della Sardegna. Lo testimoniano le innumerevoli denunce a carico dei componenti, e le decine di azioni effettuate in tutte le parti dell’Isola». (lo. pi.)

