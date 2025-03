Carri e gruppi mascherati, il verdetto per Su Marrulleri 

La 45esima edizione di Su Marrulleri ha incoronato domenica notte, al termine della sfilata regionale, i vincitori delle tre sezioni in gara, prescelti dalla giuria sulla base di una serie di parametri che guidano la scelta dei migliori carri allegorici (27) e dei gruppi mascherati (8).

Il podio del Fantamarrulleri è andato al gruppo La Goccia Avis Marrubiu, piazza d’onore per Crazy group e terzo posto per El Dorado Carnival group.

Per quanto riguarda la sezione carri di Prima categoria, nel gradino più alto il Magic group (Capodanno a Shanghai) di Terralba, seguito a ruota da Galaxy team Marrubiu (Mardi Gras) che ha festeggiato i 30 anni di presenza. Terza piazza invece per il gruppo Storpions (You lose) di Terralba. Il Gruppo locale la Goccia Avis “Universo up” con i palloncini colorati, si è ripetuto, finendo nel gradino più alto anche nel podio dei Carri di seconda categoria. Medaglia d’argento per Los Bandoleros (Horror Circus) di Samassi e di bronzo per Millenium Group (Su tzilleri del Far West) di Gonnostramatza.

Nella sezione dei gruppi a piedi, primo “Carnevale su Mocio Vileda - Puliamo tutto noi dopo il Carnevale”, posizione d’onore per “Nonna Granny” e terzo per “ Hisinu-la rivolta dei sardi contro la speculazione energetica”. ( s. c. )

