Carri di Bari Sardo sul podio 

Il carro Yabba Barì Dooh di Bari Sardo è il vincitore del concorso a premi del Carnevale di Tortolì. Avrà un premio di 2.500 euro. Proveniente da Bari Sardo anche il carro che si è classificato al secondo posto: per Galline in fuga il premio di 1.500 euro. Terzo Ogliastra Blue zone di Lanusei (1.000 euro). Il carro Il ritorno di Goldrake, arrivato da Nurri, è quarto, l’ultimo utile per ottenere un premio (500 euro). Al miglior gruppo, Harry Potter di Tertenia, 400 euro. (ro. se.)

