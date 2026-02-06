Carri allegorici e gruppi in maschera, pronto il Carnevale 

A Siniscola si respira già aria di Carnevale con i preparativi per l’allestimento dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Il momento clou sarà domenica 15 febbraio, quando il lungo serpentone delle allegorie attraverserà le vie cittadine tra musica, colori e tanta allegria.

Durante la sfilata l’amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato Sant’Antonio abate, distribuirà la tradizionale favata con un carro itinerante. «Si tratta di un’usanza storica del nostro Carnevale - spiega l’assessore a Turismo e cultura Stefano Grecu - che negli ultimi anni era andata persa e oggi, grazie a questa sinergia, siamo riusciti a riportare in vita». In piazza Don Migliorisi sarà presente anche il comitato San Giovanni Battista con il proprio stand.

Il Carnevale proseguirà a La Caletta il 22 febbraio con la seconda sfilata. Qui, grazie alla collaborazione con il comitato Madonna di Fatima, saranno distribuite cascate di coriandoli, ciambelle e dolciumi a tutti i partecipanti. «Come ogni anno - conclude Grecu - ricordiamo anche il Giovedì grasso in piazza Crispi, con la festa organizzata da Auser e Comune, e l’appuntamento del 21 con “Carrasecare anticu siniscolesu”, dedicato alla maschera sarda».

