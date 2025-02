Carri allegorici e gruppi in maschera per festeggiare Carlevò 

Carlevò 2025 sta per prendere il via a Carloforte. Domani appuntamento con la sfilata dei carri e dei gruppi in maschera: dovrebbero essere sette, partiranno alle 15,30 da piazza Pegli e sfileranno, ognuno con il proprio dj e l’animazione musicale, per le vie del paese. Ad aprire la sfilata in maschera sarà la banda musicale di Carloforte, a seguire tutti i gruppi, con maschere a tema libero. I ragazzi della scuola media e del liceo sfileranno con maschere ispirate al film Grease. Il corteo festoso e colorato percorrerà le vie del centro e per terminare il tragitto al teatro Cavallera, dove la serata continuerà con musica, balli, chiacchiere e bugie per tutti e un riconoscimento per i partecipanti. Dopo la sfilata in maschera del giovedì grasso, Carlevò culmina con l’appuntamento del 4 marzo, con la conclusione dei festeggiamenti che ripropone la tradizione carlofortina, ossia buttare a mare il fantoccio sofferente che rappresenta il carnevale. Il ritrovo è in piazza Pegli, a partire dalle 15,30. Un rito tradizionale, con il saluto al Carnevale e l’appuntamento al prossimo anno. La festa martedì continuerà al Cavallera con musica, balli e i dolci tipici di Carnevale per tutti. Le due giornate dei festeggiamenti del Carlevò sono organizzate dal Comune e dalla Pro Loco.

