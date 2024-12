Carretti, bambole e ceramiche: inaugurato il mercatino solidale 

Torna il mercatino solidale “Fatto per bene” organizzato dall’associazione culturale e ricreativa Sette note e più. Ieri sera il taglio del nastro a Sa dom’e Farra con i consiglieri Franco Tocco e Elisa Usalla. Nelle stanze e nel loggiato dell’ex museo etnografico, trovano spazio 25 espositori con le loro creazioni: dai saponi profumati ai segnalibro, dagli oggetti in uncinetto, alle cuffie e tanto altro.

«Il significato importante di questo mercatino» dice la presidente dell’associazione Sette note e più Manuela Siddi, «è nel nome “Fatto per bene”, perché tutte le nostre iniziative sono organizzate soltanto se possiamo sostenere un progetto per terzi. Abbiamo iniziato nove anni fa all’ex Convento e adesso negli ultimi anni, ci siamo spostati a Sa dom’e Farra».

I fondi raccolti saranno destinati questa volta non a un’associazione ma a Cosimo D’Angela, ragazzo disabile, per l’acquisto di un furgone che gli consenta di caricare agevolmente la carrozzina. Tantissimi gli espositori, come Franco Serra e sua moglie Silvana Perra con i carretti con Babbo Natale in legno tutti fatti a mano e le bambole in pannolenci col costume tradizionale in broccato. E poi ci sono le ceramiche di Sabrina Rolt, le creazioni dell’associazione Capelvenere, lo stand della cooperativa Killia con una lotteria per contribuire alla realizzazione della Casa famiglia di Selargius e tanto altro. Il mercatino resterà aperto anche oggi e domani e da oggi per la gioia dei bambini, ci sarà anche il villaggio di Babbo Natale.

RIPRODUZIONE RISERVATA