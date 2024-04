Carretti artigianali, corsa piena di entusiasmo 

Serata di grande divertimento ieri a Elini per la sfilata dei carretti artigianali. L’iniziativa organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Pro Loco Monte Nuraxi, presieduta da Rosellina Stochino, è stata ereditata dall’associazione La Sfrisiata che tempo fa orchestrava la manifestazione.

Cinquanta adesioni e trentacinque carretti a sfrecciare sul percorso delineato sulla provinciale 23 per l’occasione chiusa al traffico. Una gioia per tutti con piloti dai sei ai cinquant’anni anche non elinesi, per una corsa volutamente senza premi dove ciò che conta è lo svago.

I mezzi artigianali sono stati costruiti seguendo delle tematiche, in corsa il clan Aladino, le principesse, il gelataio, per citarne alcune. L’obiettivo infatti è quello di creare dei carretti come fossero per il carnevale. Un evento riuscito e che ha attirato un pubblico anche dai centri vicini. «Sono soddisfatta di questa edizione - ha spiegato Stochino - ma spero che il prossimo anno ci siano molte più officine e dunque ancora più carretti. Per il 2025 invitiamo partecipanti da tutta l’Isola, chiunque abbia il piacere di correre nelle percorso in discesa senza pensare per forza alla velocità ma solo al divertimento».

