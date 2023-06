Carretta trovato morto in casa Nel 1989 sterminò la famiglia 

FORLÌ. Ferdinando Carretta, che nel 1989 a Parma uccise i genitori e il fratello, è morto a Forlì, dove aveva terminato di espiare la pena e aveva scelto di restare. Nove anni dopo il delitto, raggiunto in Inghilterra da “Chi l’ha visto?”, confessò il delitto in tv. Carretta aveva 61 anni e viveva nella casa che aveva acquistato con l’eredità della famiglia. Lavorava per una coop sociale ed era malato da tempo. Viveva nel quartiere Ronco, uno dei più colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. A dare l’allarme è stato un vicino che non lo vedeva da qualche giorno: quando i vigili del fuoco sono entrati in casa hanno trovato il cadavere. La morte risalirebbe a qualche giorno fa.

